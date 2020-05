Mattino: Gravina (infastidito) non replica alle accuse di Pecoraro. Priorità alla ripresa del calcio (Di lunedì 4 maggio 2020) Le parole dell’ex procuratore federale Giuseppe Pecoraro al Mattino non sono piaciute al capo della Figc Gravina. Lo scrive lo stesso quotidiano. “Gravina è rimasto infastidito dalle accuse di Pecoraro. Non ha mandato giù alcuni suoi pensieri, non ha gradito il tono dell’ex procuratore federale. Ma è chiaro che tra i due c’è stata una rottura netta, evidente”. Per il momento, però, per Gravina ci sono altre priorità, prime fra tutte la ripresa del campionato di calcio. Per questo motivo, ha scelto la strada dell’attesa, pur senza nascondere l’amarezza. “Nonostante gli impegni, Gravina non ha nascosto l’amarezza per le frasi di Pecoraro. Nei prossimi giorni potrebbe anche replicare, ma quando magari le acque saranno più calme. Per lui, al momento, resta la priorità della ripresa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 maggio 2020) Le parole dell’ex procuratore federale Giuseppealnon sono piaciute al capo della Figc. Lo scrive lo stesso quotidiano. “è rimastodi. Non ha mandato giù alcuni suoi pensieri, non ha gradito il tono dell’ex procuratore federale. Ma è chiaro che tra i due c’è stata una rottura netta, evidente”. Per il momento, però, perci sono altre priorità, prime fra tutte ladel campionato di calcio. Per questo motivo, ha scelto la strada dell’attesa, pur senza nascondere l’amarezza. “Nonostante gli impegni,non ha nascosto l’amarezza per le frasi di. Nei prossimi giorni potrebbe anchere, ma quando magari le acque saranno più calme. Per lui, al momento, resta la priorità della...

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Gravina Mattino: Gravina (infastidito) non replica alle accuse di Pecoraro. Priorità alla ripresa del calcio IlNapolista Inter-Juve, il calcio contro Pecoraro: «L'audio di Orsato non era rilevante»

Figc e Associazione Arbitri decidono di evitare nuove tensioni dopo le dichiarazioni dell'ex capo della Procura federale Giuseppe Pecoraro. La via del silenzio, almeno per il momento, è la scelta di G ...

