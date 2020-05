L’ex magistrato Gherardo Colombo: “Il carcere va abolito. Non è in coerenza con la Costituzione” (Di lunedì 4 maggio 2020) L’ex magistrato Gherardo Colombo: “Il carcere va abolito” “Il carcere va abolito”: sono le dichiarazioni, destinate a far discutere, dell’ex magistrato Gherardo Colombo, intervistato dall’Huffington Post. Secondo l’ex pm di Mani Pulite, che ha raccolto il suo pensiero nel libro Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla, “il carcere, così com’è, non in coerenza con la Costituzione. L’articolo 27 della Costituzione dice che ’le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità’. Eppure, basta mettere piede in qualsiasi penitenziario italiano, salvo rare e parziali eccezioni, per rendersi conto che le condizioni in cui vivono i detenuti lo contraddicono scandalosamente”. Da qui, quindi, la convinzione che “Il carcere così ... Leggi su tpi Gherardo Colombo chi è l’ex magistrato : età - foto - carriera politica (Di lunedì 4 maggio 2020) L’ex: “Ilva” “Ilva”: sono le dichiarazioni, destinate a far discutere, dell’ex, intervistato dall’Huffington Post. Secondo l’ex pm di Mani Pulite, che ha raccolto il suo pensiero nel libro Il perdono responsabile. Perché ilnon serve a nulla, “il, così com’è, non incon la Costituzione. L’articolo 27 della Costituzione dice che ’le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità’. Eppure, basta mettere piede in qualsiasi penitenziario italiano, salvo rare e parziali eccezioni, per rendersi conto che le condizioni in cui vivono i detenuti lo contraddicono scandalosamente”. Da qui, quindi, la convinzione che “Ilcosì ...

