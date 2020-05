La travagliata storia delle Faq del governo sulla fase due (Di lunedì 4 maggio 2020) La sezione Faq sul sito governo.itIl 4 maggio l’Italia entra ufficialmente nella sua fase due di contenimento del coronavirus e lo fa adottando le misure contenute nel nuovo decreto del Consiglio dei ministri annunciato il 26 aprile dal presidente Giuseppe Conte. Un testo che, nei giorni successivi, è stato oggetto di dibattito sia per il suo contenuto che per la sua applicazione su scala nazionale, senza differenziazione tra regioni. Alle rimostranze dei governatori regionali e soprattutto alle varie contro-ordinanze che rendono, di fatto, i provvedimenti del dpcm meno stringenti, il premier Conte ha risposto, durante un’informativa alla Camera dei deputati, dichiarando “illegittime le iniziative locali” che “potrebbero compromettere gli sforzi fatti fino ad ora”. Per chiarire i punti più controversi del decreto il governo nel ... Leggi su wired (Di lunedì 4 maggio 2020) La sezione Faq sul sito.itIl 4 maggio l’Italia entra ufficialmente nella suadue di contenimento del coronavirus e lo fa adottando le misure contenute nel nuovo decreto del Consiglio dei ministri annunciato il 26 aprile dal presidente Giuseppe Conte. Un testo che, nei giorni successivi, è stato oggetto di dibattito sia per il suo contenuto che per la sua applicazione su scala nazionale, senza differenziazione tra regioni. Alle rimostranze dei governatori regionali e soprattutto alle varie contro-ordinanze che rendono, di fatto, i provvedimenti del dpcm meno stringenti, il premier Conte ha risposto, durante un’informativa alla Camera dei deputati, dichiarando “illegittime le iniziative locali” che “potrebbero compromettere gli sforzi fatti fino ad ora”. Per chiarire i punti più controversi del decreto ilnel ...

