La Nasa sceglie Bezos e Musk per la Luna (Di lunedì 4 maggio 2020) Con la scelta delle tre società che si contenderanno l’appalto per la costruzione del lander Lunare, la Nasa ha dato ufficialmente il via alla corsa per tornare sulla Luna, con l’obiettivo di far camminare la prima donna della storia sul satellite terrestre. Ad annunciarlo, come riportato dalla testata giornalistica The Guardian, è lo stesso amministratore dell’organizzazione spaziale americana, Jim Bridenstine, il quale ha ribadito come la scelta sia ricaduta su quelle tre aziende che avevano proposto i progetti reputati più innovativi nel campo dell’esplorazione spaziale. La Blue Origin controllata dal fondatore del colosso americano del commercio online Jeff Bezos, la SpaceX del proprietario dell’azienda automobilistica Tesla Motors, Elon Musk, e la Dynetics dell’Alabama dovranno dunque convincere i tecnici della Nasa del ... Leggi su it.insideover (Di lunedì 4 maggio 2020) Con la scelta delle tre società che si contenderanno l’appalto per la costruzione del landerre, laha dato ufficialmente il via alla corsa per tornare sulla, con l’obiettivo di far camminare la prima donna della storia sul satellite terrestre. Ad annunciarlo, come riportato dalla testata giornalistica The Guardian, è lo stesso amministratore dell’organizzazione spaziale americana, Jim Bridenstine, il quale ha ribadito come la scelta sia ricaduta su quelle tre aziende che avevano proposto i progetti reputati più innovativi nel campo dell’esplorazione spaziale. La Blue Origin controllata dal fondatore del colosso americano del commercio online Jeff, la SpaceX del proprietario dell’azienda automobilistica Tesla Motors, Elon, e la Dynetics dell’Alabama dovranno dunque convincere i tecnici delladel ...

