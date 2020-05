Il punto sulle commodities 4 maggio 2020 (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Vigoroso rialzo per il petrolio, che archivia la settimana sopravanzando i valori della scorsa ottava del 5,08%. La tendenza di medio periodo del petrolio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 23,85 prima e 28,54 dopo. Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 14,28%. La tendenza di breve della benzina verde è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,7339, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,655. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 0,8128. Modesto guadagno per il Future sul Natural Gas che, afine settimana, avanza di poco a +0,43%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Future sul Natural Gas. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un ... Leggi su quifinanza CdM - Allan e Callejon destinati alla partenza - in bilico Mertens e Koulibaly : il punto sulle cessioni

Coronavirus a Napoli : Conferenza dei Capigruppo fa il punto sulle iniziative in corso

Ultime Notizie dalla rete : punto sulle Il punto sulle commodities 03 maggio 2020 Borsa Italiana Zona Euro, indice Sentix su sentiment investitori resta al palo a maggio

(Teleborsa) - L'emergenza coronavirus continua a tenere in scacco gli investitori in Europa, che confermano un sentiment diffusamente negativo per la situazione attuale ed un leggero recupero per quel ...

Coronavirus, l’appello di Conte alla responsabilità: «Ora sta a noi decidere se vogliamo evitare dolorosi dietrofront»

Un appello agli italiani, un appello accorato che cerca di responsabilizzare tutti i cittadini, considerando che a questo punto viene in qualche modo meno la guida del governo e comincia una fase in c ...

