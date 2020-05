I rischi della guerra totale

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Per quarant’anni la Nato ha combattuto unacon il blocco sovietico, sempre mantenendo fermo il punto che eravamo in pace. Di più, mentre molti governi sostenevano la dottrina strategica secondo cui il possesso di armi nucleari serviva a dissuadere gli avversari dall’impiego (o dalla minaccia di impiegare) le loro armi nucleari, la dottrinaNato invece ha sempre sostenuto che tutto il nostro arsenale, convenzionale e nucleare, serve a dissuadere lastessa.Il vecchio scenario strategico - Eppure laFredda è stata combattuta in moltissimi modi diversi e su una grande varietà di fronti (compresi molti campi di battaglia, perlopiù lontani dal territorio coperto formalmente dalle garanzieNato), ha fatto molti milioni di morti, forse 25, e ha avuto se non proprio un vincitore quanto meno uno sconfitto, ...