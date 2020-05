I medici preoccupati per la salute dei calciatori. Lo studio: “tra cinque e dieci infortuni nel primo mese” (Di lunedì 4 maggio 2020) I club in Italia ed all’estero sono al lavoro per provare a riprendere la stagione e portare a termine i campionati. Ma non mancano i dubbi, le perplessità maggiori arrivano dalla Spagna e da un rapporto dei medici del Barcellona. Secondo il quotidiano iberico As c’è grande preoccupazione del club per la salute dei calciatori a causa degli infortunati. Alcune stime prevedono “tra cinque e dieci infortuni” durante il primo mese di gare e mette l’accento sul lavoro di prevenzione durante la fase di riabilitazione “nei muscoli posteriori della coscia e nelle articolazioni”. Le cause sarebbero molte e dovute al periodo di lockdown di circa due mesi con i calciatori che non si sono allenati in modo idoneo. A preoccupare sarebbero anche le partite ravvicinate, ogni 3 giorni. Senza dimenticare la Champions League. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 4 maggio 2020) I club in Italia ed all’estero sono al lavoro per provare a riprendere la stagione e portare a termine i campionati. Ma non mancano i dubbi, le perplessità maggiori arrivano dalla Spagna e da un rapporto deidel Barcellona. Secondo il quotidiano iberico As c’è grande preoccupazione del club per ladeia causa degli infortunati. Alcune stime prevedono “trainfortuni” durante il primo mese di gare e mette l’accento sul lavoro di prevenzione durante la fase di riabilitazione “nei muscoli posteriori della coscia e nelle articolazioni”. Le cause sarebbero molte e dovute al periodo di lockdown di circa due mesi con iche non si sono allenati in modo idoneo. A preoccupare sarebbero anche le partite ravvicinate, ogni 3 giorni. Senza dimenticare la Champions League. Il ...

Ripresa degli allenamenti dopo due mesi, calendario compresso e temperature alte: un mix di fattori che potrebbe causare infortuni a raffica. E' questo l'allarme lanciato dai servizi medici del Barcel ...

