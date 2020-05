Gli dei dello sport: Giuseppe Meazza (Di lunedì 4 maggio 2020) Giuseppe Meazza (ITALIA, 1910 - 1979) CALCIO Fu la più grande stella della storia dell'Inter (giocava da centravanti e mezzala), con la quale giocò dal 1927 al 1940, e poi nella stagione '46-'47, l'ultima della sua carriera, pregiudicata attorno ai trent'anni da un problema di circolazione ad un piede. Meazza con la maglia nerazzurra segnò 282 (o 287) reti su circa 400 match (i numeri oscillano per via dei tempi), stabilendo un record, ovvero diventando il più prolifico goleador di una squadra (...) - sport / Calcio, sport, Inter Leggi su feedproxy.google Sos dei commercialisti - Tuccillo : Napoli - cresce il sovraindebitamento per le famiglie e le piccole imprese

