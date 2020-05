De Luca risponde e Feltri: “Sento dire cose intollerabili nei confronti dei meridionali” (VIDEO) (Di lunedì 4 maggio 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non ha perso l’occasione ieri sera ospite alla trasmissione di Fazio su Rai due di rispondere a Vittorio Feltri (senza nominarlo) che nei giorni scorsi aveva indicato i meridionali come inferiori “Sento dire cose intollerabili nei confronti dei meridionali. Ma è mai possibile che ancora oggi qualcuno si possa permettere di dire i meridionali sono inferiori? Poi, per la verità, dipende da quello che decidiamo di misurare” L'articolo De Luca risponde e Feltri: “Sento dire cose intollerabili nei confronti dei meridionali” (VIDEO) ilNapolista. Leggi su ilnapolista De Luca risponde a Salvini – I concetti semplici non sono alla sua portata

Ivana Mrazova bloccata in Repubblica Ceca nessuno le risponde per tornare da Luca Onestini (Foto)

Fontana risponde a De Luca : “Credo che abbia sbagliato sugli ingressi” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Denon ha perso l’occasione ieri sera ospite alla trasmissione di Fazio su Rai due dire a Vittorio(senza nominarlo) che nei giorni scorsi aveva indicato i meridionali come inferiori “Sentoneidei meridionali. Ma è mai possibile che ancora oggi qualcuno si possa permettere dii meridionali sono inferiori? Poi, per la verità, dipende da quello che decidiamo di misurare” L'articolo De: “Sentoneidei meridionali” (VIDEO) ilNapolista.

Unomattina : RT @Tg1Raiofficial: #Fase2 Come dobbiamo comportarci per evitare una seconda ondata di infezione da #coronavirus ? Risponde il Prof. Luca R… - Tg1Raiofficial : #Fase2 Come dobbiamo comportarci per evitare una seconda ondata di infezione da #coronavirus ? Risponde il Prof. Lu… - napolista : #DeLuca risponde e #Feltri: “Sento dire cose intollerabili nei confronti dei meridionali” (VIDEO) Il presidente de… - kuroitenshii : Cerco di trovare la mia identità senza chiedere aiuto ma sono lontanooo Busso e non risponde neanche un'animaaaaa m… - luca_medici01 : RT @Jocnobot: Giuseppe De Donno, direttore di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria del Carlo Poma di Mantova, risponde al Burioni s… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca risponde De Luca risponde e Feltri: "Sento dire cose intollerabili nei confronti dei meridionali" (VIDEO) IlNapolista Che tempo che fa, Vincenzo De Luca replica a Fabio Fazio: "Naomi Campbell? Non iniziamo a sfottere

Un curioso siparietto a Che tempo che fa su Rai 2, dove nella puntata di domenica 3 maggio, ospite in collegamento, c'era il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Già, perché come ricorda Fabi ...

VIDEO - Meridionali inferiori? Arriva la risposta di De Luca a Feltri: "Dipende da quello che decidiamo di misurare..."

Ai microfoni di RaiDue, durante la trasmissione 'Che Tempo che Fa', il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha voluto rispondere (senza nominarlo) alle accuse lanciate al Sud da Vittorio Feltri ...

Un curioso siparietto a Che tempo che fa su Rai 2, dove nella puntata di domenica 3 maggio, ospite in collegamento, c'era il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Già, perché come ricorda Fabi ...Ai microfoni di RaiDue, durante la trasmissione 'Che Tempo che Fa', il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha voluto rispondere (senza nominarlo) alle accuse lanciate al Sud da Vittorio Feltri ...