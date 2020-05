Da oggi si può andare a correre! Tutte le regole da rispettare per fare jogging, permessi e divieti: si può usare la macchina (Di lunedì 4 maggio 2020) Da oggi lunedì 4 maggio si può andare a correre e fare jjogging. Il Governo ha chiarito tutti i dobbi rispondendo al quesito sul proprio sito istituzionale: “È giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove richiesto“. regole DA rispettare PER andare A CORRERE E fare JoggiNG: Da oggi lunedì 4 maggio si può due tornare a correre e fare jogging, anche lontani dalla propria abitazione e per praticare attività sportiva/motoria. Bisognerà però rispettare alcune regole che vengono chiarite sempre dal Governo, sempre nella sezione della FAQ: – L’attività ... Leggi su oasport EFI Campania : “Erbacce e degrado - cimitero Poggioreale non può ripartire”

Da oggi si può andare in bicicletta! Tutte le regole da rispettare - permessi e divieti : si può usare la macchina

