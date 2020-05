Covid-19, identificato anticorpo monoclonale in grado di bloccare il virus (Di lunedì 4 maggio 2020) identificato un nuovo anticorpo monoclonale, capace di neutralizzare il virus SarCov2 nelle cellule, attaccando la sua proteina S. Lo descrivono sulla rivista Nature Communications i ricercatori dell'università di Utrecht, guidati da Berend-Jan Bosch. Si chiama 47D11 ed è stato ricavato da anticorpi 'chimera', cioè derivati da cellule umane e di ratti. Ha dimostrato di saper neutralizzare sia il coronavirus del Covid-19, che quello della Sars, e secondo gli studiosi potrebbe aiutare a sviluppare nuove terapie in futuro. Gli anticorpi che neutralizzano i coronavirus prendono come bersaglio la proteina S, che si trova sulla loro superficie e li aiuta a farsi strada nella cellula ospite. La proteina S è composta da due sotto-proteine, S1 che aiuta il virus ad attaccarsi, ed S2 ... Leggi su howtodofor Coronavirus - uno studio rivela : “Identificato nuovo anticorpo monoclonale capace di bloccare il Covid-19”

Identificato un nuovo anticorpo monoclonale capace di neutralizzare il covid-19 (Di lunedì 4 maggio 2020)un nuovo, capace di neutralizzare ilSarCov2 nelle cellule, attaccando la sua proteina S. Lo descrivono sulla rivista Nature Communications i ricercatori dell'università di Utrecht, guidati da Berend-Jan Bosch. Si chiama 47D11 ed è stato ricavato da anticorpi 'chimera', cioè derivati da cellule umane e di ratti. Ha dimostrato di saper neutralizzare sia il coronadel-19, che quello della Sars, e secondo gli studiosi potrebbe aiutare a sviluppare nuove terapie in futuro. Gli anticorpi che neutralizzano i coronaprendono come bersaglio la proteina S, che si trova sulla loro superficie e li aiuta a farsi strada nella cellula ospite. La proteina S è composta da due sotto-proteine, S1 che aiuta ilad attaccarsi, ed S2 ...

zazoomnews : Identificato un nuovo anticorpo monoclonale capace di neutralizzare il covid-19 - #Identificato #nuovo #anticorpo - CarloBianconi7 : @GiuliettaVanni Chi ha la residenza al Sud può rientrare. Verrà identificato e dovrà fare 14 giorni di quarantena Covid. - ATtACcatiAlBus : Dacci oggi il #momatac quotidiano - enricocolosimo : RT @Lequazione: Sta per transitare l'asteroide. Speriamo che a fare le valutazioni non siano stati quelli che hanno identificato Covid-19 c… - gerlin_daniela : Nei bambini nel Regno Unito, o che possa esserci un altro patogeno infettivo, non ancora identificato, associato a… -