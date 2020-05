Covid 19 | contagi in calo del 45% con il distanziamento | i dati

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Superati i 3,5 milioni di #contagi nel #mondo #Covid #Usa ed #Europa i più colpiti. In #Vietnam riapro… - RafRiefoli : Oggi in Italia comincia la Fase 2 per evitare un accelerazione dei contagi il livello di attenzione deve restare se… - BeppeSala : Nelle ultime due settimane la media dei contagi al giorno registrati a Milano è di 143 su circa 1.000 tamponi fatti… - mamaflex_info : RT @vimas10: Vi ricordo che la fase 2 inizia alle 00;00 ricordiamoci questo numero manteniamo le distanze sperando che anche i contagi sara… - SummerHongki : RT @Ticinonline: Covid-19: quattro morti e 76 nuovi positivi -

Covid contagi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Covid contagi