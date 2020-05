Coronavirus, al via fase 2: in fila per controlli in Stazione Centrale a Milano. I militari verificano motivazioni e temperatura dei passeggeri (Di lunedì 4 maggio 2020) Circa un centinaio di persone si sono messe in fila questa mattina attorno alle 7 alla Stazione Centrale di Milano per prendere il treno per Napoli. I passeggeri hanno creato una coda ordinata per passare i controlli che prevedono la verifica, da parte di addetti e militari, sia delle motivazioni del viaggio che della temperatura corporea. Da oggi, oltre ai comprovati motivi di lavoro e per urgenti motivi sanitari si può infatti viaggiare extra regione anche per tornare alla propria residenza. Al momento, non risulta che sia stato respinto nessuno ai controlli. Il treno è quasi pieno ma per consentire il mantenimento del distanziamento sociale Trenitalia ha messo in vendita i biglietti solo per una parte dei posti disponibili. L'articolo Coronavirus, al via fase 2: in fila per controlli in Stazione Centrale a Milano. I militari verificano motivazioni e temperatura dei ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la scheda : fase 2 al via - ecco chi riapre e cosa si può fare

