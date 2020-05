Agenzie di viaggi in crisi nera: appello al Governo (Di lunedì 4 maggio 2020) appello delle Associazioni delle Agenzie di viaggi AIDIT ed Assoviaggi al Governo: servono interventi urgenti per il settore che rischia una grave crisi Le Associazioni delle Agenzie di viaggi AIDIT ed Assoviaggi sono tornate a scrivere al Governo, nei giorni scorsi, per sollecitare interventi urgenti di sostegno economico a favore delle imprese della distribuzione turistica.… L'articolo Agenzie di viaggi in crisi nera: appello al Governo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale Coronavirus - Ettore Cucari (Fiavet Campania) : Aiuti alle imprese - agenzie di viaggio totalmente ignorate

