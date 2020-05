Accademia di Santa Sofia, ieri il concerto in streaming di Marco Serino (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiL’Accademia di Santa Sofia si distingue ancora, anche in questi tempi di corona virus, per il suo ininterrotto impegno culturale e divulgativo profuso nella programmazione settimanale di concerti in streaming, con la sua consueta sensibilità ed eleganza nella scelta dei contenuti e degli interpreti, e con il rigore che da sempre ne contraddistingue ogni progetto tenacemente finalizzato alla diffusione capillare e radicale della cultura musicale. E così anche la domenica appena passata ci ha regalato un altro folgorante esempio di come anche in questi momenti di forzato isolamento e insinuante scoramento, si possa assistere a eventi di eccezionale valore musicale e artistico, comodamente, da casa. Alle ore 19.00, in diretta dalla pagina Facebook di Accademia di Santa Sofia, Marco Serino il Konzertmeister, il Primo Violino ... Leggi su anteprima24 “Resistenze Musicali” - domenica nuovo concerto online per l’Accademia di Santa Sofia

Il violino di Marco Serino: l'arte musicale, direttamente a casa

Alle ore 19.00, in diretta dalla pagina Facebook di Accademia di Santa Sofia, Marco Serino il Konzertmeister, il Primo Violino dell’Orchestra da Camera dell’Accademia, ha compiuto un vero miracolo con ...

