«About Time», le prime immagini della mostra al Met su moda e impermanenza

Oggi, sulle scalinate del Metropolitan Museum of Art, si sarebbe dovuta tenere la serata più attesa dell'anno per il mondo della moda: il Met Gala, appuntamento annuale del Costume Institute per celebrare l'apertura della sua esposizione annuale, nonché evento costellato di celebrità nelle loro vesti più spettacolari. Tuttavia, con la chiusura temporanea del museo sulla Fifth Avenue a causa della pandemia da Coronavirus, la mostra di quest'anno intitolata About Time: Fashion and Duration, verrà aperta al pubblico solamente il 29 ottobre, e secondo gli ultimi aggiornamenti di WWD, lo svolgimento dello stesso gala sarebbe in discussione per quest'anno. Tuttavia, nelle splendide sale del museo newyorkese, ogni dettaglio dell'esposizione è pronto ad accogliere – a tempo debito – i suoi visitatori. E per tutti coloro che non vedono l'ora di scoprirla, le prime immagini sono state finalmente svelate.

Firenze, 4 maggio 2020 - Superare l'emergenza e dare una speranza di lavoro a chi è in difficoltà. La lunga quarantena ha provocato , per molti, perdita di lavoro e crisi economica. «Time Lapse» nasce ...