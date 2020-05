Torvaianica | aggredisce anziano a colpi di pietre per derubarlo | arrestato 39enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 maggio 2020) Lo hato lanciandogli delle. Lui, la vittima, unche stava portando a passeggio il proprio cane nei pressi della sua abitazione a Martin Pescatore, ha provato a reagire, ma nulla ha potuto contro l’uomo che gli si è avventato contro. E’ successo questa mattina a, intorno alle 8:30. Un uomo di 39 anni, vestito con una felpa nera, ha iniziato ad aggirarsi per il quartiere gridando “Lasciatemi stare, sono pazzo!”. Poi, incrociando l’che portava a spasso il cane, ha prima preso di mira il cagnolino, poi, quando il suo proprietario ha provato a difenderlo, ha preso da terra alcunee ha iniziato a tirarle verso l’, colpendolo e ferendolo. Non contento, lo ha aggredito e derubato degli occhiali da sole, per poi fuggire a piedi. Ma, prima di scappare, lo ha minacciato. La vittima ha chiesto aiuto e ...