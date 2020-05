Talloni screpolati, quali rimedi scegliere e le cause più comuni (Di domenica 3 maggio 2020) In vista di un’estate che non sapremo ancora che destino avrà, i piedi restano comunque una parte del corpo che scopriremo a breve. Anche fosse solo per un selfie come quelli che ama scattarsi a bordo piscina la modella Alessandra Ambrosio. Trascurarli, quindi, non è il caso. Soprattutto i talloni, una delle zone più delicate: «Tendono solitamente a screpolarsi per un eccesso di disidratazione, mancanza di ossigenazione locale, difficoltà del microcircolo e trascuratezza, ma non solo», spiega Angela Noviello, direttore della divisione di estetica di Milano Estetica. «Anche il camminare frequentemente a piedi nudi o con le infradito può contribuire ad inaridire la cute favorendo l’indesiderata screpolatura. Altri fattori possono comunque favorirne l’insorgere come alcune patologie cutanee quali la psoriasi o malattie come il diabete e/o anomalie del piede. L’inestetismo nei casi più semplici può essere facilmente risolto attraverso piccoli gesti quotidiani e un rituale settimanale». Leggi su vanityfair (Di domenica 3 maggio 2020) In vista di un’estate che non sapremo ancora che destino avrà, i piedi restano comunque una parte del corpo che scopriremo a breve. Anche fosse solo per un selfie come quelli che ama scattarsi a bordo piscina la modella Alessandra Ambrosio. Trascurarli, quindi, non è il caso. Soprattutto i talloni, una delle zone più delicate: «Tendono solitamente a screpolarsi per un eccesso di disidratazione, mancanza di ossigenazione locale, difficoltà del microcircolo e trascuratezza, ma non solo», spiega Angela Noviello, direttore della divisione di estetica di Milano Estetica. «Anche il camminare frequentemente a piedi nudi o con le infradito può contribuire ad inaridire la cute favorendo l’indesiderata screpolatura. Altri fattori possono comunque favorirne l’insorgere come alcune patologie cutanee quali la psoriasi o malattie come il diabete e/o anomalie del piede. L’inestetismo nei casi più semplici può essere facilmente risolto attraverso piccoli gesti quotidiani e un rituale settimanale».

