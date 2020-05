Roma | «C' è un cadavere carbonizzato su un balcone di via Fani» La

zaiapresidente : ?? TOGLIERE #AUTONOMIA E LA SANITÀ ALLE REGIONI PER RIPORTARLA A ROMA? Rispondo in 70 secondi a questa eresia. - virginiaraggi : Per la Fase 2 a @Roma abbiamo previsto un piano straordinario sulla mobilità sostenibile, che prevede 150 chilometr… - virginiaraggi : #coronavirus A Roma tra giovedì e ieri, Primo maggio, eseguiti oltre 20mila controlli da agenti Polizia locale: 97… - LeoFerrarin : Altro che lockdown. Regione Lazio, capo di gabinetto multato per una grigliata fuori casa - dkSideOfTheMooD : RT @FabbioSabatini: 'I parchi aperti sono una concessione che ci viene fatta dal presidente del consiglio. Ma dobbiamo meritarcela davvero'… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma «C Coronavirus Roma: «Incontri all'aperto, obbligo di mascherine» E nuove regole in auto Il Messaggero Coronavirus, sacchetti per la differenziata: tre punti di consegna a Solaro

SOLARO – Il Comune di Solaro rende noto il calendario per la distribuzione dei sacchi della raccolta differenziata per le utenze domestiche. Dopo la distribuzione domiciliare per over 65 e over 75, si ...

Fase 2, nel Lazio mascherine all’aperto e al chiuso

Roma e il Lazio si preparano alla Fase 2 fra obbligo di mascherine, ingressi contingentati e rispetto delle distanze. In una città ad alta densità di popolazione come è la Capitale, sulla carta potreb ...

