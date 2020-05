Orlando: "Burocrazia zero e sostegno agli investimenti, attenti all'ondata di malessere" (Di domenica 3 maggio 2020) "No a passi falsi", niente assembramenti, occorre cautela e rispetto delle regole, non c'è una ripresa economica se non c'è una sicurezza sanitaria. Andrea Orlando, vice segretario del Pd, in un'intervista all'AGI in vista dell'avvio della 'fase due', ribadisce la linea del Partito democratico. Sì a riaperture anticipate in alcune regioni se i dati epidemiologici lo dovessero permettere, sì ad un clima di concordia e di collaborazione in Parlamento. No a giochi di palazzo, rimpasti o cambi di governo. Lo spread è "una tassa sugli slogan", avverte Orlando, rimarcando come ora bisogna agire e fare attenzione perché per la situazione drammatica potrebbe arrivare l'onda del malessere. Inoltre Orlando rilancia l'appello alle banche affinché collaborino a garantire liquidità. Alla fase due - rimarca - serve ... Leggi su agi (Di domenica 3 maggio 2020) "No a passi falsi", niente assembramenti, occorre cautela e rispetto delle regole, non c'è una ripresa economica se non c'è una sicurezza sanitaria. Andrea, vice segretario del Pd, in un'intervista all'AGI in vista dell'avvio della 'fase due', ribadisce la linea del Partito democratico. Sì a riaperture anticipate in alcune regioni se i dati epidemiologici lo dovessero permettere, sì ad un clima di concordia e di collaborazione in Parlamento. No a giochi di palazzo, rimpasti o cambi di governo. Lo spread è "una tassa sugli slogan", avverte, rimarcando come ora bisogna agire e fare attenzione perché per la situazione drammatica potrebbe arrivare l'onda del. Inoltrerilancia l'appello alle banche affinché collaborino a garantire liquidità. Alla fase due - rimarca - serve ...

