Matteo Salvini: “Italiani più avanti del Governo”. Arriva un’altra bordata all’esecutivo (Di domenica 3 maggio 2020) “Italiani più avanti del Governo”. Arriva un’altra stillettata da parte di Matteo Salvini al Governo. Da domani cambia ancora una volta l’autocertificazione e l’ex Ministro degli Interni non lesina attacchi e battute dall’opposizione. Sono sicuramente interventi duri che lasciano a bocca aperta e che possono creare polemica. Di certo anche le persone sono abbastanza stufe di fronte a situazioni incomprensibili nel momento più difficile dal secondo dopoguerra a oggi quello della pandemia globale da Coronavirus Matteo Salvini attacca il Governo, è polemica Polemica sul web con Matteo Salvini che divide. Il leader del Carroccio ormai da molto tempo ha creato una spaccatura da una parte chi lo ama e dall’altra parte invece chi non lo sopporta. Intanto lui sui social network continua a portare avanti le sue idee ... Leggi su chenews Matteo Salvini - maglietta con l’autocertificazione : “Mi sono rotto il ca**o”

Matteo Salvini sfida Conte “sussidiarietà contro la crisi”/ E oggi sarà ospite a Live

espressonline : Il disastro di Attilio Fontana in Lombardia costa caro a Matteo Salvini @GiovanniTizian - borghi_claudio : La lettera di @matteosalvinimi oggi sul @sole24ore Un vero manifesto di quello che dovrà essere il nostro approcci… - LegaSalvini : Matteo Salvini, la Lega fa ricorso contro le multe ai parrucchieri in piazza: 'Con la bandiera rossa in mano tutto… - GiorgioGerardi1 : RT @dorinileonardo: C'è un articolo sul @sole24ore sul programma economico della Lega, firmato da Matteo Salvini. Ma deve esserci un errore… - spiegati : RT @borghi_claudio: La lettera di @matteosalvinimi oggi sul @sole24ore Un vero manifesto di quello che dovrà essere il nostro approccio al… -