L' Oms | Caldo e vita all' aperta potrebbero limitare il contagio

(Di domenica 3 maggio 2020) “I virus respiratori diminuiscono la loro incidenza e il loro impatto durante la stagione estiva perché naturalmente succede quello che ora stiamo causando in maniera invece artificiale, ovvero il distanziamento sociale. D’estate non si va più al cinema, a teatro, a scuola, chiudono gli uffici e si vive più all’aria”.Questo il commento di Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, ospite di ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata su RaiTre, insieme ai colleghi Massimo Galli e Andrea Crisanti.Rezza commenta quanto detto oggi da Sylvie Briand, direttore del dipartimento per la gestione dei rischi infettivi dell’Oms, ovvero che “ile laall’ariail”. Sugli effetti delsu virus ...