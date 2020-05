La Serie A non si fermerà per un calciatore positivo. I nomi non saranno rivelati (Di domenica 3 maggio 2020) Secondo quanto scrive il Messaggero, oggi dovrebbe esserci l’incontro tra la Figc e il Comitato tecnico Scientifico sul protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti. Se si troverà un accordo, la strada per la ripresa del campionato sarebbe spianata. Il quotidiano riporta alcune delle novità che potrebbero esserci. La prima riguarda i test sierologici che saranno preferiti ai tamponi. “Sono più economici e si evita così l’impasse con i normali cittadini. Di fatto l’opinione pubblica lamentava una corsia preferenziale per i calciatori. Questione superata perché dall’analisi delle Immunoglobuline G e da quelle M si può avere maggiore chiarezza sullo stato del contagio. Il tampone sarà fatto sono nei casi sospetti. Di fatto ci si sottoporrà al test molecolare solo in presenza di anticorpi (quindi ... Leggi su ilnapolista CorSport : play-off se la Serie A non riparte entro il 20 giugno. In bilico la Coppa Italia

Live-Non è la d’Urso : Google la inserisce tra le serie horror consigliate

Live - Non è la d'Urso - Google inserisce lo show tra le "serie horror" consigliate (Di domenica 3 maggio 2020) Secondo quanto scrive il Messaggero, oggi dovrebbe esserci l’incontro tra la Figc e il Comitato tecnico Scientifico sul protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti. Se si troverà un accordo, la strada per la ripresa del campionato sarebbe spianata. Il quotidiano riporta alcune delle novità che potrebbero esserci. La prima riguarda i test sierologici chepreferiti ai tamponi. “Sono più ecoci e si evita così l’impasse con i normali cittadini. Di fatto l’opinione pubblica lamentava una corsia preferenziale per i calciatori. Questione superata perché dall’analisi delle Immunoglobuline G e da quelle M si può avere maggiore chiarezza sullo stato del contagio. Il tampone sarà fatto sono nei casi sospetti. Di fatto ci si sottoporrà al test molecolare solo in presenza di anticorpi (quindi ...

tuttosport : “Titolo al #Psg? Non vogliamo vincere in questo modo. Noi non siamo l’#Inter”. E arriva il like di #Agnelli a un ti… - CorSport : #Agnelli, like a un tifoso: “Titolo al #Psg? Non vogliamo vincere in questo modo. Noi non siamo l’#Inter” ?? - DisneyPlusIT : Il cast si prende una pausa dalle prove... ma non dal drama. ?? Un nuovo episodio di High School Musical: The Musica… - _corpses : molti non hanno affetti fra i congiunti, ma amici come fratelli. cittadini di serie b 'umano, troppo umano' questo governo - jhullypeereira : RT @HuertDeAuteuil: Perfino io che non seguo il calcio so che non esiste nemmeno un calciatore americano famoso, nella loro serie A vanno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie non Calcio e coronavirus: cosa succede se non riprende la Serie A Calcio d'Angolo PJ Masks 3 stagione, i nuovi episodi in prima assoluta su Rai YoYo

Al via i nuovissimi episodi di PJ Masks 3, il cartone animato amatissimo dai ragazzi che torna in prima serata su Rai YoYo con la terza stagione. Protagonisti ancora una volta i tre piccoli supereroi ...

Fase 2, le risposte di Palazzo Chigi: cosa si può fare e cosa no

Il Governo ha provato a chiarire i dubbi interpretativi sul Dpcm dedicato alla Fase 2 dell'Emergenza Coronavirus, pubblicando una serie di domande e risposte sul sito di Palazzo Chigi Palazzo Chigi ha ...

Al via i nuovissimi episodi di PJ Masks 3, il cartone animato amatissimo dai ragazzi che torna in prima serata su Rai YoYo con la terza stagione. Protagonisti ancora una volta i tre piccoli supereroi ...Il Governo ha provato a chiarire i dubbi interpretativi sul Dpcm dedicato alla Fase 2 dell'Emergenza Coronavirus, pubblicando una serie di domande e risposte sul sito di Palazzo Chigi Palazzo Chigi ha ...