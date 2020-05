Il Vocabolario del Burocratese ai tempi del Coronavirus (Di domenica 3 maggio 2020) Assembramento, autocertificazione, congiunti, prossimità … questa epidemia ha reso familiari nella nostra vita quotidiana termini normalmente riservati soltanto alle polverose carte dei burocrati.Perché i burocrati parlano una lingua tutta loro, che perseguita i cittadini fin dai secoli, come raccontato già da Italo Calvino.Perché proprio lo scrittore de Il Barone Rampante, a inizio 1965 pubblicò un famoso articolo in prima pagina su "Il Giorno", con il notissimo esempio del verbale del brigadiere: "Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L'interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande un po' balbettando, ma attento a dire tutto quel che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola di troppo: «Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro ... Leggi su panorama Mini vocabolario retorico-illustrato della quarantena

Coraggio, passione e determinazione. Queste tre parole fanno parte del vocabolario di Patrizia Marcon, stilista di Crescentino che da diversi lustri lavora nel mondo della moda. E la colonna sonora de ...

George Orwell insegna – Pensiero del giorno

La pandemìa del CoronaVirus si sta rivelando un escamotage per l’accelerazione del digitale che ci porta dritti alla libertà vigilata, controllata e schedata. E sembra proprio che la gente si stia all ...

