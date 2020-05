Il coronavirus viene dal laboratorio di Wuhan Anche Mike Pompeo attacca la Cina

(Di domenica 3 maggio 2020) «Mentre la commissione parlamentare per l’intelligence continua a fare il suo lavoro, io posso dire che ci sono significative prove che questo virus è arrivato da quel». Così il segretario di Stato Usa,, intervistato dalla Abc, aggiungendo che i cinesi «hanno una stor

chetempochefa : 'Questo virus non viene sconfitto con un decreto. Viene sconfitto con il comportamento responsabile di tutti gli it… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Pompeo accusa la Cina: 'Il Covid viene dai vostri laboratori' [aggiornamento delle 16:23] - Corriere : Coronavirus in Lombardia, i primi malati risalgono al 15 gennaio nei comuni di Arese e Cornegliano Laudense. La sco… - gabrielbosc : RT @molumbe: Qui viene il bello: “Abbiamo deciso di utizzarlo nelle fasi di insufficienza respiratoria, nei pazienti gravi, al massimo dopo… - rebybor1 : RT @RogerHalsted: Pompeo fa eco a #Trump suonando la carica: il #coronavirus arriva dal #laboratorio di #Wuhan, la #Cina ha fatto di tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus viene

Milano – Il 3 maggio è la Giornata mondiale della libertà di stampa, dedicata a questo importante pilastro della società civile e alla sicurezza dei giornalisti. Una ricorrenza che si celebra dal 199 ...Dal nostro corrispondente da Parigi «È bizzarro, in effetti, ci si avvicina a un sacramento millenario come la confessione senza uscire dall’auto, come si fa da McDonald’s», dice padre Vincent Poitau, ...