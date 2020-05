Giovanna Botteri, Striscia rincara e scomoda Fazio e Littizzetto – Video (Di domenica 3 maggio 2020) Fazio e Littizzetto - Striscia la Notizia Il caso Giovanna Botteri tiene ancora banco. Dopo il servizio di Striscia la Notizia e tutto il polverone che ne è seguito, il programma di Antonio Ricci – che aveva già replicato con un comunicato in cui si prendono le distanze dall’accusa di body shaming – rincara scomodando Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Il tg satirico ha infatti pubblicato sui social un estratto della puntata di Che Tempo Che Fa dello scorso 9 marzo, in cui la comica torinese parlava così a proposito dei capelli della Botteri: “Mi piacerebbe che dicessero che si può fare qualcosa per i capelli di Giovanna Botteri (…) Sono sempre più verdi. Ha una roba fosforescente come le Madonne con l’acqua benedetta (…) E’ l’alone del virus”. “La Rai non doveva sanzionare ... Leggi su davidemaggio Body shaming contro Giovanna Botteri? La risposta ufficiale di Striscia la notizia

