Fase 2: il Governo scioglie i dubbi su congiunti, sport e attività commerciali (Di domenica 3 maggio 2020) Il giorno fatidico è quasi arrivato. Domani, lunedì 4 maggio, scatterà la tanto dibattuta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia. Circa 4,5 milioni di cittadini torneranno a lavoro, si potrà fare sport all’aperto e far visita ad alcune categorie di persone (gli ormai famosi “congiunti”). Ma i dubbi sollevati dal Dpcm del Presidente Conte del 26 aprile scorso non son pochi. Per questo Palazzo Chigi ha voluto sciogliere alcuni nodi rispondendo alle Domande Frequenti (FAQ) dei cittadini. Le novità del Dpcm del 26 aprile: congiunti, lavoro e sport Anzitutto, le novità introdotte dall’ultimo Dpcm. Dal 4 maggio si può far visita ai congiunti che vivono nella stessa Regione, riaprono parchi e giardini pubblici, l’uso della mascherina diventa obbligatorio su mezzi pubblici ed esercizi commerciali. ... Leggi su thesocialpost Fase 2 spostamenti : le Faq e i chiarimenti del governo

FAQ GOVERNO FASE 2 - RISPOSTE DPCM/ Decreto 4 maggio : congiunti - amici - corse

Conte - la fase 2 non è “liberi tutti” : il governo alle prese con Regioni e imprese (Di domenica 3 maggio 2020) Il giorno fatidico è quasi arrivato. Domani, lunedì 4 maggio, scatterà la tanto dibattuta2 dell’emergenza Coronavirus in Italia. Circa 4,5 milioni di cittadini torneranno a lavoro, si potrà fareall’aperto e far visita ad alcune categorie di persone (gli ormai famosi “”). Ma isollevati dal Dpcm del Presidente Conte del 26 aprile scorso non son pochi. Per questo Palazzo Chigi ha volutore alcuni nodi rispondendo alle Domande Frequenti (FAQ) dei cittadini. Le novità del Dpcm del 26 aprile:, lavoro eAnzitutto, le novità introdotte dall’ultimo Dpcm. Dal 4 maggio si può far visita aiche vivono nella stessa Regione, riaprono parchi e giardini pubblici, l’uso della mascherina diventa obbligatorio su mezzi pubblici ed esercizi. ...

GiuseppeConteIT : Il Paese si appresta a vivere la fase 2 dell’emergenza, ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in… - Agenzia_Ansa : Fase 2, ecco cosa si può fare e cosa no da lunedì. Il documento del governo sulle novità del Dpcm del 26 aprile… - chetempochefa : 'Questo virus non viene sconfitto con un decreto. Viene sconfitto con il comportamento responsabile di tutti gli it… - i_retrosi : RT @Ferula18: Fase due. In Sardegna è andata in scena con il Presidente Solinas lo scaricabarile in versione sarda. Le colpe ben distribuit… - nuriachristine : RT @GiuseppeConteIT: Il Paese si appresta a vivere la fase 2 dell’emergenza, ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in pi… -