E’ possibile vedere gli amici dal 4 maggio? La risposta del Governo (Di domenica 3 maggio 2020) È possibile andare a trovare gli amici dal 4 maggio? La domanda è ricorrente, anche perché non trova risposta né nel decreto né nelle successive Faq, inserite sul sito del Governo per rispondere ai dubbi più frequenti. La replica è arrivata, ed è negativa. Per la sfortuna di chi auspicava di rivedere qualche compagno. Fonti interne del Governo, infatti, hanno fatto sapere che gli amici non rientrano negli ‘affetti stabili’ a cui fa riferimento il decreto che entra di fatto in vigore a partire dal 4 maggio, data in cui inizia la cosiddetta Fase 2 e i relativi allentamenti delle restrizioni. Saranno possibili le visite ai congiunti, di cui non fanno parte gli amici. Fidanzati e parenti, spostamenti autorizzati dal 4 maggio Le Faq sul sito del Governo ribadiscono la possibilità di fare visita ai congiunti: ... Leggi su italiasera Lettera a Marco Pannella per i suoi 90 anni : “Tu che sapevi vedere là dove tutti guardano - hai insegnato che il dialogo è possibile. Di fronte al coronavirus - riprendiamo il tuo appello : ‘Stati uniti d’Europa - adesso!”

Chi sono i congiunti? Ecco chi è possibile vedere

