Corea del Nord, spari al confine con la Corea del Sud: cosa è successo (Di domenica 3 maggio 2020) Qualche ora fa, ci sono stati diversi spari con arma da fuoco al confine tra la Corea del Nord e quella del Sud, nella zona demilitarizzata Continuano ad esserci conflitti tra le due Coree. Intorno alle 7:40 locali (circa 00:41 in Italia) ci sono stati diversi spari con arma da fuoco nella Dmz, la zona … L'articolo Corea del Nord, spari al confine con la Corea del Sud: cosa è successo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Come sta Kim Jong-un? Il vero stato di salute del leader della Corea Nord

Spari tra Corea del Nord e Corea del Sud lungo il confine demilitarizzato

