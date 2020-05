«Calcio, non cambia nulla. Ripresa? Per ora non se ne parla» (Di domenica 3 maggio 2020) “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della Ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio”. Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. L'articolo «Calcio, non cambia nulla. Ripresa? Per ora non se ne parla» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio. Leggi su calcioefinanza Ministro Sport Spadafora provoca : "Allenamenti calcio non prima del 18 ed ora torno ad occuparmi di altri sport che devono aprire presto!"

Ultime Notizie dalla rete : Calcio non «Calcio, non cambia nulla. Ripresa? Per ora non se ne parla» Calcio e Finanza 2006, inno alla gioia: il cielo azzurro di Berlino e l'Italia campione del mondo

"Tutto vero!", strilla la Gazzetta il giorno dopo la notte più bella del nostro calcio. È la più venduta di sempre, oltre due milioni di copie. Tutto vero, ma facciamo ancora fatica a crederci, mentre ...

Vincenzo Spadafora, Ministro per lo Sport e le politiche giovanili, pubblica su Facebook un post che spiega il suo pensiero a proposito della ripresa degli allenamenti e del campionato di calcio: "Leg ...

