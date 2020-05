Body shaming contro la Botteri, come si giustificata Hunziker (Di lunedì 4 maggio 2020) Michelle Hunziker non ci sta a entrare nel polverone che si è alzato per il servizio di Striscia la Notizia sul look dell'inviata da Pechino della Rai Giovanna Botteri. La conduttrice ha bollato come fake news tutto ciò che si è detto nelle ultime ore a riguardo, precisando che Striscia ha preso le difese della giornalista e non il contrario."Ho visto che si è alzato un polverone incredibile su una fake news totale - esordisce Michelle in un video nelle sue storie di Instagram - cioè dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri, cosa assolutamente non vera. Perché noi con 'Striscia' abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista, dicendo che tanti media e molti social l'hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un'ottima e una ... Leggi su ilfogliettone Body shaming - Giovanna Botteri si difende : “Modelli stupidi e anacronistici”

Michelle Hunziker risponde alle accuse su Giovanna Botteri : «Non è body shaming - era un servizio a suo favore»

