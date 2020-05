"Una guerra civile, ci controllavano anche i social". Parla una sardina pentita: tutta la verità su cosa succede davvero all'interno del movimento (Di sabato 2 maggio 2020) Le Sardine peggio di una dittatura. A raccontare come stanno davvero le cose all'interno del movimento capitanato da Mattia Santori è un ex pesciolino che, chiedendo di rimanere anonimo, si sfoga con Il Giornale. “C'erano tensioni. Forti - esordisce D.H, una sardina pentita -. Ci si divideva tra chi credeva nel movimento e chi obbediva a testa china a Santori. Questo non ci ha impedito di organizzare alcuni eventi come quello in piazza Duomo a Milano. E altri in provincia". "Molti di noi speravano nella nascita di un vero e proprio movimento politico organizzato - racconta -. Arrivammo allo Spint-Time divisi e litigiosi, anche per questioni campanilistiche. Non ci volevo credere. Non è possibile. Siamo su Lercio, vero? Invece no: le Sardine di Brescia erano contro le Sardine del Lago di Garda, per questioni incomprensibili, personali, locali…”. ... Leggi su liberoquotidiano Fa giardinaggio davanti a casa e trova una bomba a mano della prima guerra mondiale

"Molti di noi speravano nella nascita di un vero e proprio movimento politico organizzato - racconta -. Arrivammo allo Spint-Time divisi e litigiosi,per questioni campanilistiche. Non ci volevo credere. Non è possibile. Siamo su Lercio, vero? Invece no: le Sardine di Brescia erano contro le Sardine del Lago di Garda, per questioni incomprensibili, personali, locali…".

