Terremoti: sciame di piccole scosse nel Parmense (Di sabato 2 maggio 2020) “sciame di piccole scosse sismiche, nella prima mattinata, nel Parmense. Nel giro di un paio d’ore – così riporta il sito dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia – sono state 9 le scosse che si sono succedute con una magnitudo compresa tra 2.1 e 2.7 con epicentro le zone di Felino, Montechiarugolo e Lesignano de Bagni. La prima scossa alle 6.50 nell’area di Felino con una magnitudo di 2.6 seguita da due nell’area di Montechiarugolo alle 6.58 e alle 7.13, altre due in quella di Felino, alle 7.34 e alle 7.36, e altre tre di nuovo in quella di Montechiarugolo alle 7.57, alle 8.25 e alle 8.35 e l’ultima nell’area di Lesignano de Bagni alle 8.53 con magnitudo 2.4. Una scossa di Terremoti di magnitudo 2.1 è stata registrata, sempre in Emilia, nella zona di san Polo d’Enza nel ... Leggi su meteoweb.eu Sciame di oltre 50 terremoti : Giappone in allerta per forte sisma

Terremoti - INGV : "Riprende lo sciame sismico nel Beneventano - scosse tra San Leucio del Sannio e Ceppaloni"

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Sciame di piccole scosse sismiche, nella prima mattinata, nel Parmense. Nel giro di un paio d'ore - così riporta il sito dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulca ...

