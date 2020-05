Napoli, serve caffè da una finestra. Multati titolare, clienti e locale chiuso 5 giorni (Di sabato 2 maggio 2020) Napoli zona Mercato: sorpresa a servire caffè da una finestra. I carabinieri sanzionano il titolare del bar e i clienti. I Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno sanzionato il titolare di un bar di Corso Garibaldi per violazioni ai decreti anti-contagio coronavirus. Approfittando di una piccola finestra che dà sulla strada, una dipendente del locale è stata sorpresa a servire caffè a due clienti poi sanzionati perché fuori casa senza giustificato motivo. All’esercizio è stata applicata la pena accessoria della chiusura per 5 giorni. L'articolo Napoli, serve caffè da una finestra. Multati titolare, clienti e locale chiuso 5 giorni proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi su 2anews Confesercenti : Attività legate al food - a Napoli ripartite 20 su 100. Parlano i ristoratori : Serve un patto fiscale

