Meteo 7 Giorni: stop instabilità, arriva l'anticiclone e CALDO dal Sahara (Di sabato 2 maggio 2020) Meteo SINO ALL'8 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Un campo di alta pressione subtropicale sta risalendo verso la Penisola Iberica e la Francia, mentre l'Italia risente ancora di correnti un po' più fresche e instabili nord-occidentali, convogliate da una depressione che sta spostando il proprio fulcro sulla Penisola Scandinava. Ulteriori impulsi instabili lambiscono le Alpi, ma via via in modo meno incisivo. Stiamo infatti assistendo graduale risalita di latitudine del flusso atlantico che andrà così ad incidere meno sulle condizioni Meteo in Italia. Tale scenario si verifica a seguito dell'espansione anticiclone sull'Europa Occidentale, che contribuisce pertanto a porre fine, già da domenica 3 maggio, alla scorribanda di perturbazione dirette verso le Alpi. Per tutto il weekend permarrà ancora una circolazione di correnti relativamente ... Leggi su meteogiornale Meteo 7 Giorni : instabile sino al ponte del 1° Maggio - rovesci e temporali

