Maksimovic | «Castel Volturno è già pronto | lo siamo anche noi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 maggio 2020) Il difensore del Napoli, Nikolaha rilasciato un’intervista a Sky Sport. «Fortunatamente sto bene, sono a casa e rispetto le regole. So che è un momento difficile per tutto il mondo. Eper il calcio, cidovuti adattare a un nuovo ambiente di allenamento». Sulla preparazione e sulla condizione fisica: «La condizione fisica resta buona. Seguo il programma che ci mandano i nostri preparatori e ci coordiniamo con loro dopo ogni allenamento».racconta che gli mancano la famiglia, in Serbia, e il calcio. «Oltre alla famiglia mi manca tanto il calcio giocato, gli allenamenti e le partite vere. Soprattutto in questa città, che vive solo per questo sport.quando vai a prendere un caffè al bar e ti metti a parlare di tutt’altro, dall’altro tavolo ti fermano ...