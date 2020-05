Lutto a San Gregorio Magno: muore Monsignor Tozzi (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Gregorio Magno (Sa)- È una città a Lutto quella di San Gregorio Magno che oggi piange il suo amato Monsignore Antonio Tozzi, il 90enne parroco della cittadina, stimato e conosciuto da tutti. Ammalato da qualche mese per via di alcuni problemi di salute, il Monsignore è deceduto questa mattina a casa del fratello dove viveva da alcuni mesi. Ordinato sacerdote nel 1952, Monsignor Tozzi è stato vicario della diocesi di Campagna e parroco in molti comuni della Valle del Sele e Tanagro, tra cui San Gregorio Magno fino al 2012 quando poi, giunto alla pensione, ha affiancato nelle celebrazioni religiose l’attuale giovane parroco della cittadina, don Roberto Piemonte. Studioso, attivo nel volontariato e punto di riferimento per sacerdoti e giovani laici salernitani, Monsignor Tozzi è stato un punto di riferimento ... Leggi su anteprima24 Grave lutto per Giorgia Meloni : morta improvvisamente Alessandra Bagnoli

Ultime Notizie dalla rete : Lutto San Villa San Giovanni in lutto per la morte di Domenico Crimi Il Reggino Maraia (M5S): “Un Primo Maggio di lutto per Ariano Irpino”

È un primo maggio di lutto per Ariano. Mi stringo al dolore della famiglia del giovane operaio che nella giornata di ieri ha perso la vita in un cantiere. Purtroppo il lavoro continua a non andare di ...

Flash mob con striscioni e tafferugli a San Giacomo, interviene la polizia. Una settantina le persone coinvolte: raffica di denunce e sanzioni

Non ci sono feriti, anche se si sono visti manganelli e c'è stato contatto fisico tra le due parti. Alla fine lo striscione "Il virus uccide il capitalismo di più" è stato rimosso dalle forze dell'ord ...

