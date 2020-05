#iosuonodacasa chiude con 350 appuntamenti in 7 settimane (Di sabato 2 maggio 2020) #iosuonodacasa chiude: il bilancio di sette settimane di eventi casalinghi è di 350 appuntamenti segnalati in cartellone dal 12 marzo al 30 aprile per un totale di 50 giorni di attività senza interruzioni. #iosuonodacasa è l'iniziativa messa in atto da un gruppo di siti musicali per dare visibilità a tutti gli artisti che hanno deciso di offrire al loro pubblico delle esibizioni domestiche via social. Mettendo da parte concorrenze e rivalità, Allmusicitalia, Frequenzaitaliana, Musica Dal Palco, Newsic, Ondefunky, Onstage, Optimagazine e Rockol, a cui si sono poi aggiunti in corsa anche bellacanzone.it, fourzine.it, ilmohicano.it, rocknation.it, spettacolo.eu, spettacolonews.com, hanno quotidianamente (e gratuitamente) fornito un servizio di compilazione e aggiornamento ... Leggi su optimagazine (Di sabato 2 maggio 2020): il bilancio di settedi eventi casalinghi è di 350segnalati in cartellone dal 12 marzo al 30 aprile per un totale di 50 giorni di attività senza interruzioni.è l'iniziativa messa in atto da un gruppo di siti musicali per dare visibilità a tutti gli artisti che hanno deciso di offrire al loro pubblico delle esibizioni domestiche via social. Mettendo da parte concorrenze e rivalità, Allmusicitalia, Frequenzaitaliana, Musica Dal Palco, Newsic, Ondefunky, Onstage, Optimagazine e Rockol, a cui si sono poi aggiunti in corsa anche bellacanzone.it, fourzine.it, ilmohicano.it, rocknation.it, spettacolo.eu, spettacolonews.com, hanno quotidianamente (e gratuitamente) fornito un servizio di compilazione e aggiornamento ...

