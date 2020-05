In Tangenziale con cocaina nella scarpa: traditi dall’ansia, tre uomini finiscono nei guai (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In giro sulla Tangenziale di Napoli, fuori dal loro comune di residenza e con due dosi di cocaina nascoste in una scarpa. Ieri pomeriggio gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta e del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, alle dipendenze della Sezione Polizia Stradale di Napoli, durante i controlli effettuati presso la barriera degli Astroni, hanno notato una Fiat Panda il cui conducente ha arrestato la marcia prima del pagamento facendo scendere due passeggeri e cercando di eludere i controlli. Prontamente, gli agenti li hanno raggiunti a piedi e li hanno bloccati. I tre uomini, tra i 45 ed i 42 anni, residenti a Giugliano in Campania, non avevano con sé alcuna autocertificazione e hanno riferito agli agenti di essersi recati a Napoli, quindi fuori dal comune di residenza, per una passeggiata perché stanchi ... Leggi su anteprima24 Arrestato mente sfrecciava in Tangenziale con un carico di droga

Napoli - controlli anti Covid 19 sulla Tangenziale : Polizia blocca auto contromano

