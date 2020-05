Fase2, appello per Castel Volturno: permesso per migranti non regolari o si rischia la crisi (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – “Con l’inizio della Fase2 e il ritorno a lavoro di migliaia immigrati non regolari, c’è grande preoccupazione per quanto potrà succedere a Castel Volturno e sull’intero litorale domizio. Chiediamo al Governo di disporre subito una regolarizzazione degli extracomunitari senza permesso e di prevedere il reddito di emergenza tanto per gli italiani quanto per gli stranieri. Questa pandemia sanitaria e sociale ha dimostrato che il loro destino è interconnesso“. E’ l’appello lanciato dalla rete “Castel Volturno solidale” formata dalla Caritas, dal Centro per migranti Fernandes, dal Movimento dei migranti, dal Centro sociale Ex Canapificio; la regolarizzazione servirebbe a far accedere persone che non alcun diritto ai servizi sanitari pubblici, in modo da poter ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – “Con l’inizio dellae il ritorno a lavoro di migliaia immigrati non, c’è grande preoccupazione per quanto potrà succedere ae sull’intero litorale domizio. Chiediamo al Governo di disporre subito unazzazione degli extracomunitari senzae di prevedere il reddito di emergenza tanto per gli italiani quanto per gli stranieri. Questa pandemia sanitaria e sociale ha dimostrato che il loro destino è interconnesso“. E’ l’lanciato dalla rete “solidale” formata dalla Caritas, dal Centro perFernandes, dal Movimento dei, dal Centro sociale Ex Canapificio; lazzazione servirebbe a far accedere persone che non alcun diritto ai servizi sanitari pubblici, in modo da poter ...

Ultime Notizie dalla rete : Fase2 appello Fase 2, Appello M5s a Mattarella: le regioni devono collaborare askanews Coronavirus, bus e tram a Palermo: l'Amat pronta alla Fase 2. Ecco le regole

Da lunedì 4 maggio anche per bus e tram di Palermo inizia la fase 2 e l'Amat si allinea alle prescrizioni del Ministero dei Trasporti per le norme sul distanziamento sociale dell’utenza e avvia la ria ...

'L'educazione attiva al verde per i bambini durante la fase 2'

“Davvero pensiamo di lasciare i bambini isolati in casa nella fase 2 Coronavirus? Senza alternative educative, completamente al verde? Al verde sì, ma sia il verde della natura!'. È questa la proposta ...

Da lunedì 4 maggio anche per bus e tram di Palermo inizia la fase 2 e l'Amat si allinea alle prescrizioni del Ministero dei Trasporti per le norme sul distanziamento sociale dell'utenza e avvia la ria ..."Davvero pensiamo di lasciare i bambini isolati in casa nella fase 2 Coronavirus? Senza alternative educative, completamente al verde? Al verde sì, ma sia il verde della natura!'. È questa la proposta ...