Fase 2 in Lombardia: mascherine e guanti obbligatori su treni, metro e tram (Di sabato 2 maggio 2020) Non solo mascherine obbligatorie, ma anche guanti monouso su treni, metropolitane e tram. E in tutte le stazioni della Lombardia. È questa la prima novità della Fase 2 che partirà da lunedì 4 maggio. guanti e mascherine sono obbligatori dall’entrata in stazione, durante la sosta alle fermate, quando ci si accoda per salire sui mezzi … L'articolo Fase 2 in Lombardia: mascherine e guanti obbligatori su treni, metro e tram proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Fase 2 in Lombardia : mascherina obbligatoria - aperti negozi di toelettatura per animali

