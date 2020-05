Emergenza Covid-19, parrucchiere sposato con due figlie scrive a Conte “Non so fino a quando potrò resistere”, il Premier risponde su Facebook (Di sabato 2 maggio 2020) Un barbiere di Potenza di 60 anni, Tonino Miglionico, sposato con due figlie, ha scritto una lettera al Premier Conte conclusa con la seguente eloquente frase: “Non so fino a quando potrò resistere”. Il Premier Conte ha voluto rispondere con un post sulla sua pagina istituzionale: “Ho percepito tutta la passione di Tonino per il suo salone di barbiere aperto a Potenza nel 1978, l’attaccamento agli attrezzi del mestiere: le forbici, il rasoio. Sono sicuro che, con il rispetto delle regole adottate, in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio. E attività come la sua potrebbero rialzare prima del previsto la saracinesca: se abbassiamo il rischio di contrarre il virus e rispettiamo i protocolli di sicurezza, tanti clienti torneranno a tagliarsi i capelli senza essere bloccati dalla paura”. La ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 in Puglia - apertura anticipata per parrucchieri e estetisti a decidere sarà un comitato tecnico - l’ennesimo…

Emergenza Covid-19 - follia a Barletta - processione del quadro della Madonna dello Sterpeto con folla di gente al seguito - compreso sindaco - vescovo e polizia locale

NARNI La festa del patrono di Narni, San Giovenale, sarà celebrata in modo molto diverso dal solito. L’emergenza Coronavirus, del resto, ci ha insegnato a vivere cambiando tantissimi aspetti della ...

L'edilizia si prepara al 4 maggio "Il lockdown è stato una mazzata"

Il punto di vista di Marcello La Rosa, titolare di un'azienda di terza generazione. “La ripartenza - afferma - sicuramente sarà un banco di prova". CATANIA - Tra i comparti, senza dubbio portanti, del ...

