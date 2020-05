Dialogo tra Montalbano e Catarella sui cinghialoni

(Di sabato 2 maggio 2020) Muntilbano eri in officia talianda carta e firmannala: hodie ci stivana chiù communicationa al Prifetta di initia activitate che opposiziona alla multa stratala ante epiddimia facta. La rummorata di Catarelli che si catafuttiva sullo stipita della su porta fui salutata chesta vota da Muntilbano come un caffiasbrecca… “Catarè che mintula vai truvanna?”. Catarelli: “Niunam mintula dutturi; vuliva farla prisinta di un’avviniminta che havi purtata alla nustra attintiona il Prisidenta della Rigiona DeLuche… “. M: “Ma chi il cabbarettiste?”. C: “Sissi, dutturi, propriata iddo”. M: “E che davina aieri al SanCarluccia?”. C: “Davino La caccie ai cinghialuna… “. M: “Ma erino le Valchiria che li avivana cacciarla?”. C: “Nonsi dutturi: nuia havimma da dari la caccie ...

