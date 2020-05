Coronavirus | l’Aic non ci sta | “Mensilità tagliate arbitrariamente”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di sabato 2 maggio 2020) L’Associazione calciatori presieduta da Damiano Tommasi continua a rimanere in prima fila di fronte all’emergenza del. “L’attuale situazione di crisi sanitaria e la conseguente difficoltà economica è sotto i nostri occhi. Tutti i soggetti che compongono il mondo sportivo la stanno subendo. Proprio per questo non si comprende per quale motivo tale situazione sia ricaduta immediatamente ed esclusivamente sulla posizione dei calciatori”. L’Aic lamenta che “sono statearbitrariamente le mensilità”. Giocatori e giocatrici hanno dovuto liberare gli appartamenti messi loro a disposizione. “Per questo la situazione è inaccettabile. Necessita di un intervento deciso e sostanziale da parte di tutte le componenti, visto che oggi stiamo lottando insieme per ottenere il medesimo ...