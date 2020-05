Campania | De Luca fa marcia indietro anche sul footing | ora si può ma in una sola fascia

matteosalvinimi : Vergogna al governo e anche a De Luca, che non vuole in Campania altri Italiani ma sta zitto di fronte all’arrivo d… - LegaSalvini : SALVINI CONTRO DE LUCA: 'VERGOGNA, NON VUOLE IN CAMPANIA ALTRI ITALIANI MA APRE AGLI STRANIERI' - NicolaPorro : Continuare a ridere o prendere sottogamba il presidente della Campania #DeLuca è un grave errore. @GcristianoD ci r… - MeroUomo : +++CAMPANIA: DE LUCA CI RIPENSA, SI POTRÀ CORRERE SENZA MASCHERINA MA CON LO SCAFANDRO. SOPRATTUTTO AD AGOSTO.++++ - patrizia_avolio : Coronavirus, dietrofront di De Luca: in Campania si potrà uscire senza limiti di orario, ok alla co… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Luca Coronavirus Campania, De Luca chiude le isole: «Vietato rientrare a Capri, Ischia e Procida» Il Messaggero Campania - Fase 2: De Luca, «mascherina o sanzioni»

"Voglio insistere su una cosa: dobbiamo essere rigorosi sull'obbligo di indossare mascherine fuori casa e se è possibile rispettare il distanziamento sociale". Lo chiede ai cittadini campani su Fb, il ...

Coronavirus, in Campania riprende l’asporto del cibo

Napoli, 2 mag. (askanews) – In Campania si riprende l’asporto del cibo. A deciderlo il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a conclusione dell’incontro con la task force e i rappresentanti dell ...

