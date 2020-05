WhatsApp, con il “multi-device” si potrà chattare su più dispositivi (Di venerdì 1 maggio 2020) WhatsApp si rivoluziona. L’app di chat e videochiamate più usata al mondo sta per lanciare la funzione multi-device che consente di utilizzare lo stesso account su più dispositivi come smartphone, computer desktop, laptop, tablet e convertibili. Tra le novità in arrivo ci sarebbe anche la compatibilità con iPad. Gli indizi dell’adeguamento di WhatsApp alle altre piattaforme come Telegram, non ancora confermati ufficialmente, sono stati trovati nella versione beta 2.20.143 che prevedrebbe la possibilità di accesso a un dispositivo diverso dallo smartphone su cui opera l’account. Tra i vantaggi dell’aggiornamento la possibilità di utilizzare il software anche se lo smartphone è spento. WhatsApp beta versione 2.20.143 è il client all’interno del quale WABetaInfo ha trovato nuovi riferimenti della ... Leggi su nonsolo.tv Conte e la frase di Kennedy su WhatsApp/ Video - Unterberger : “Faccia come scrive...”

WhatsApp - le nuove restrizioni hanno fatto crollare le condivisioni del 70%

