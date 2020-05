Serie A, l’intenzione è di evitare lo stop (Di venerdì 1 maggio 2020) Nessun assente nell’assemblea di Lega di oggi. L’ordine del giorno prioritario è sull’aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021. In avvio il presidente Paolo Dal Pino ha fatto appello a unità e compattezza. Oggi si capirà cosa intendono fare le televisioni: se pagare l’ultima rata, la sesta della stagione che devono ai club, oppure no. Il saldo sarebbe da completare entro i primi giorni del mese. Sky, Dazn e Img avevano chiesto ai club sconti o dilazioni e videro il tentativo respinto. L’intenzione sarebbe di concludere il campionato attuale. Se il Governo ieri ha aperto alla possibilità di imporre lo stop al campionato, la Lega non si ferma e oggi nel corso della sua assemblea ha presentato un protocollo sulla ripresa e un paio di bozze del nuovo calendario. L’idea rimane quella di ... Leggi su calciomercato.napoli Serie A - l’Assemblea della Lega ha deciso : l’intenzione è di portare a termine la stagione

