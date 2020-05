“Provo rabbia, temo di ammalarmi…”: l’amara confessione di Rita Dalla Chiesa (Di venerdì 1 maggio 2020) Rita Dalla Chiesa teme di ammalarsi Rita Dalla Chiesa sta trascorrendo da sola la quarantena da Covid-19 nel suo appartamento romano. Nell’ultimo numero del magazine Nuovo è contenuta una lunga intervista all’ex conduttrice di Forum. Quest’ultima che da un paio di anni è una presenza fissa a Italia Sì di Marco Liorni ha detto che anni fa ha scelto di vivere in solitudine. Ovviamente una cosa è farlo di sua spontanea volontà, un’altra essere obbligata. Per fortuna la giornalista di Casoria può contare dell’amore dei suoi adorati cani. Da lunedì prossimo partirà la Fase 2, quindi per gli italiani cambieranno diverse cose. Anche se terminerà la quarantena continueranno ad esserci delle restrizioni. A tal proposito l’ex moglie di Frizzi ha confessato: “temo di ammalarmi per colpa di ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 1 maggio 2020)teme di ammalarsista trascorrendo da sola la quarantena da Covid-19 nel suo appartamento romano. Nell’ultimo numero del magazine Nuovo è contenuta una lunga intervista all’ex conduttrice di Forum. Quest’ultima che da un paio di anni è una presenza fissa a Italia Sì di Marco Liorni ha detto che anni fa ha scelto di vivere in solitudine. Ovviamente una cosa è farlo di sua spontanea volontà, un’altra essere obbligata. Per fortuna la giornalista di Casoria può contare dell’amore dei suoi adorati cani. Da lunedì prossimo partirà la Fase 2, quindi per gli italiani cambieranno diverse cose. Anche se terminerà la quarantena continueranno ad esserci delle restrizioni. A tal proposito l’ex moglie di Frizzi ha confessato: “di ammalarmi per colpa di ...

