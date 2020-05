Napoli, De Luca verso l’ok: Castel Volturno riapre i cancelli già il 4 maggio? (Di venerdì 1 maggio 2020) Castel Volturno sta per riaprire. I giocatori del Napoli potranno allenarsi nel centro sportivo già da lunedì prossimo Colloqui proficui tra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Su espressa richiesta del numero uno azzurro, il Governatore si è detto disposto ad aprire i cancelli di Castel Volturno, sempre nell’ottica di allenamenti individuali. I giocatori del Napoli dunque potrebbero allenarsi nel centro sportivo azzurro. Si dovrebbe trattare di un provvedimento ad hoc, ovvero solo per il Napoli su richiesta del club. Le altre società campane, in seguito, potranno presentare le rispettive domande e la Regione vaglierà, caso per caso, se sussistono le condizioni per gli allenamenti. Alle 14.30 la diretta Facebook di De Luca. A riportarlo è Sky Sport. Leggi su ... Leggi su calcionews24 Va a Luca Maris il Terzo Premio Internazionale della critica “Gianni Cesarini” del Festival di Napoli 2019

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Luca Napoli, De Luca verso l’ok: Castel Volturno riapre i cancelli già il 4 maggio? Calcio News 24 De Luca-De Laurentiis, contatti in corso! Si lavora per riprendere allenamenti a Castel Volturno

Napoli, De Luca verso l’ok: Castel Volturno riapre i cancelli già il 4 maggio?

