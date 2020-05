Meghan Markle denuncia il Mail on Sunday: i giudici danno ragione al giornale (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Mail on Sunday ha vinto il primo round della battaglia legale con la Duchessa del Sussex per la pubblicazione di una lettera che Meghan scrisse a suo padre Thomas Markle. La duchessa, insieme al marito Harry, ha denunciato il tabloid di aver “rubato” la lettera pubblicandola senza il permesso dell’autrice e non per intero, ma solo alcuni estratti, “con il chiaro scopo di mettere in cattiva luce la coppia”. E anche di aver “rovinato il rapporto tra padre e figlia”. Lo riporta la Bbc.Il giudice Mr Justice Warby ha concordato con la richiesta avanzata nella prima audizione del procedimento, tenutasi la scorsa settimana, da Associated Newspapers - gli editori di Mail on Sunday, Daily Mail e MailOnline - ed oggi ha respinto alcune parti del reclamo della Duchessa del Sussex, compresa l’accusa che l’editore ha agito ... Leggi su huffingtonpost Meghan Markle - brutta batosta per la moglie del principe Harry. L’ennesima brutta notizia

Meghan Markle perde la prima causa sulla privacy con un tabloid

Meghan Markle indossa una collana contro il malocchio : «Allontana energie negative» (Di venerdì 1 maggio 2020) Ilonha vinto il primo round della battaglia legale con la Duchessa del Sussex per la pubblicazione di una lettera chescrisse a suo padre Thomas. La duchessa, insieme al marito Harry, hato il tabloid di aver “rubato” la lettera pubblicandola senza il permesso dell’autrice e non per intero, ma solo alcuni estratti, “con il chiaro scopo di mettere in cattiva luce la coppia”. E anche di aver “rovinato il rapporto tra padre e figlia”. Lo riporta la Bbc.Il giudice Mr Justice Warby ha concordato con la richiesta avanzata nella prima audizione del procedimento, tenutasi la scorsa settimana, da Associated Newspapers - gli editori dion, DailyOnline - ed oggi ha respinto alcune parti del reclamo della Duchessa del Sussex, compresa l’accusa che l’editore ha agito ...

HuffPostItalia : Meghan Markle denuncia il Mail on Sunday: i giudici danno ragione al giornale - zazoomnews : Meghan Markle perde la prima causa sulla privacy con un tabloid - #Meghan #Markle #perde #prima #causa - giornali_it : Meghan Markle perde il primo round in tribunale nella causa contro il «Daily Mail» #1maggio #QuotidianiNazionali… - RaiNews : L'ex attrice americana aveva citato in giudizio il giornale per la pubblicazione di una lettera scritta a suo padre… - BlitzQuotidiano : Meghan Markle denuncia Mail on Sunday, i giudici danno ragione al giornale -